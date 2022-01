Emergenza freddo a Cagliari, apre un centro di accoglienza coi letti al caldo per i senzatetto

Marco Lai

Al via l’accoglienza delle persone senza dimora per l’emergenza freddo allestita dalla Caritas Cagliari in collaborazione con la Parrocchia Nostra Signora del Carmine.«Anche quest’anno – spiega il direttore della Caritas diocesana don– di fronte al disagio determinato dalla mancanza di alloggio aggravato dal freddo e a tante richieste di aiuto, allestiamo questa accoglienza grazie a cui riusciamo a dare una risposta significativa a fratelli che si trovano in condizione di estrema povertà. Un intervento attraverso cui li incontriamo, li ascoltiamo, li aiutiamo a superare l’emergenza abitativa attivando percorsi e risposte progettuali per fare in modo che non ritornino in strada».

In tutto cinque camere destinate a una decina di ospiti senza dimora: l’intervento si colloca nel più ampio impegno portato avanti dalla Caritas diocesana durante tutto l’anno grazie alle cinque accoglienze a bassa soglia destinate a un centinaio di ospiti complessivi.

«Un progetto di carità – commenta padre Giuseppe Basile, parroco di N. S. del Carmine – verso questi fratelli indigenti, che testimonia l’amore verso gli ultimi e il coinvolgimento e l’apertura dell’intera comunità religiosa e parrocchiale pronta ad attivarsi affinché a queste persone non manchi nulla»