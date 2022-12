“Proprio come i nostri amici Vigili del fuoco e uomini della Marina. Voglio ringraziarli entrambi perché sono pronti ad intervenire a salvare anche un gattino, fino in fondo senza fermarsi, ovunque ci siano emergenze e difficoltà. Mettersi in viaggio come i marinai quando vanno in mare a salvare vite umane e quando i pompieri affrontano il fuoco”.

Nell’omelia monsignor Murru ha ricordato la figura di Santa Barbara: “Soprattutto la sua capacita di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo”.

Vigili del fuoco e marinai celebrano a Oristano la loro patrona Santa Barbara

L’intervento del comandante provinciale dei vigili del fuoco Roberto Bonfiglio col bilancio annuale

E’ stato un anno di intenso lavoro: gli interventi svolti si sono spinti sino a quasi 4000. La sede centrale ha espletato 2280 interventi, seguono Abbasanta con 560, Cuglieri 470, Ales 390.

Questo anno grazie al supporto del Comune di Terralba, si è avuta la possibilità di aprire una base estiva a Terralba che ha svolto 124 interventi, mentre i Vigili Oristanesi sono intervenuti 145 volte fuori provincia.

Con la campagna antincendi sono state aggiunte 2 squadre e due operatori di U.C.L. (unità di crisi locale) per un totale di 12 unità VVF, oltre che il qualificato presso la sala operativa del CFS di Fenosu, il potenziamento dei servizi di guardia dei funzionari e i servizi alla SOUP regionale. Il predetto potenziamento si è dimostrato oltremodo utile in tutto il periodo di attività, grazia anche alle risorse fornite dalla regione Sardegna che hanno permesso di implementare i servizi per oltre 60 giorni nei periodi a maggior rischio di incendio.

Oltre al soccorso sono state affrontate problematiche tecnico-amministrative che rivestono una importanza strategica, non solo per il Comando di Oristano, ma anche per la struttura regionale: nel corso di questo anno sono iniziati i lavori per: – Rifacimento asfalto piazzale sede centrale; – Installazione di 14 portoni nell’autorimessa della sede centrale che ne era priva; – Impermeabilizzazione dell’autorimessa sede centrale; – installazione di un impianto fotovoltaico in sede centrale; – efficientamento energetico della sede centrale con applicazione di un cappotto esterno e sostituzione di tutti gli infissi; – Per l’ultimo punto sono state richiesti ed ottenuti ulteriori risorse alla direzione centrale risorse logistiche e strumentali, che permetteranno il completamento dell’opera a tutti i livelli; – inoltre è stata revisionata e riammodernata una autoscala in servizio presso il Comando, che si rivela utile per lo svolgimento di particolari interventi di soccorso.

Nel corso di questo anno sono stati richiesti ed assegnati al Comando dei Vigili del fuoco di Oristano 7 automezzi.

Sono state espletate: 265 istanze di prevenzione incendi; 9 servizi di vigilanza antincendi; 107 controlli a campione di cui all’art. 19 del Dlgs 139/2006; 42 atti di polizia giudiziaria (deleghe di indagine, procedimenti Dlgs 758/94, notizie di reato, etc).

Sono state concluse, per quanto di competenza del Comando, tutte le pianificazioni coordinate dalla Prefettura. Sono stati attivati corsi per la formazione intera del personale per complessive 18 settimane e 180 unità formate. Sono stati espletati 14 corsi per addetti antincendio per complessive 170 unità formate. Si è svolta l’esercitazione nazionale di colonna mobile presso il territorio di competenza del distaccamento di Abbasanta, per complessivi 4 giorni e 200 unità partecipanti al giorno, ed 1 esercitazione regionale per specialisti Soccorso acquatico per complessive 20 unità.

Non si può infine non ricordare la definitiva risoluzione della questione del polo didattico regionale, che grazie all’impegno continuo ed incessante, ha trovato soluzione con la recente firma di una convenzione in data 29/11/2022, frutto di dialogo continuo e proficuo, con in Consorzio industriale oristanese, che ringrazio profondamente, sotto la regia del Prefetto di Oristano e con il forte sostegno del direttore regionale VVF Sardegna, accordo che permetterà di superare l’originario empasse generato dalle clausole contrattuali e che eviterà contenziosi, consentendo all’amministrazione che rappresento di non dovere fronteggiare il rischio di corrispondere diverse decine di migliaia di euro.

Tutto quanto sopra si è potuto realizzare grazie alle donne e agli uomini dei vigili del fuoco di Oristano, che hanno sempre svolto il proprio lavoro adoperandosi in silenzio e senza clamore, ma con eroismo.

La festa della Santa Patrona è la giusta occasione per mettere in risalto l’impegno dei vigili, esaltando i sentimenti di amicizia e di solidarietà che legano ogni vigile del fuoco ai propri colleghi con cui quotidianamente condivide lo sforzo del nostro lavoro.

I vigili del fuoco in questa ricorrenza assolvono il dovere, non solo morale, di tramandare alle più giovani generazioni i valori fondanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quali l’amicizia, l’altruismo e la solidarietà, consapevoli di costituire un punto di riferimento per il cittadino nei momenti difficili di tutti i giorni, operando per i più deboli, per chi è in difficoltà o ha bisogno di aiuto e svolgendo una funzione importante nelle operazioni di soccorso alla popolazione nell’ambito del sistema della protezione civile.

A margine della celebrazione di oggi da segnalare come il comandante Bonfiglio abbia voluto ridimensionare l’allarme lanciato ieri dal sindacato circa le carenze di organico: oltre al deciso aumento di organico, passato da 56 a 60 unità, da metà dicembre saranno assegnati a Oristano 11 capi squadra. Inoltre è stata disposta l’assunzione per Oristano di 2 unità con la qualifica di operatore/assistente.

(Video di Patrick Demuru)

Domenica, 4 dicembre 2022