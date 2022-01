Oristano

Non si arresta il flusso dei ricoveri al San Martino

Non si arresta il flusso di ricoveri per coronavirus anche nell’Oristanese, dove ora scatta il piano di emergenza con la possibile riapertura dell’apposito reparto covid nell’ospedale Delogu di Ghilarza.

Al pronto soccorso del San Martino di Oristano attualmente sono una decina i pazienti affetti da covid trattenuti nel presidio, perché sono tutti occupati i posti letto negli ospedali sardi dedicati.

Tra i pazienti anche un uomo in età avanzata e in gravissime condizioni, che avrebbe necessità di un ricovero in terapia intensiva e che invece da cinque giorni non può lasciare il pronto soccorso.

Una situazione di grande rischio per gli operatori e per gli stessi pazienti che continuano ad arrivare con le ambulanze di soccorso, come da indicazioni della centrale operativa.

Considerata la difficoltà ad attivare negli altri ospedali sardi nuovi reparti dedicati ai pazienti Covid la direzione sanitaria del San Martino sta valutando la necessità di ripristinare il reparto a Ghilarza, attivato ma poi chiuso già un anno fa.

Si utilizzeranno 15 posti letto del reparto medicina del Delogu. Prima, però, si dovrà trovare sistemazione ai pazienti ora ricoverati in quel reparto. Non sarà semplice. Già il reparto medicina del San Martino è in estrema difficoltà con più di 15 pazienti in appoggio in altri reparti o nei corridoi. Ci sarà poi da reperire il personale che possa supportare il reparto covid di Ghilarza che al momento potrebbe contare solo su due internisti e un chirurgo. Una serie di passaggi importanti e dunque un’attesa che potrebbe durare ancora diversi giorni, mentre al San Martino la situazione è drammatica, col Pronto soccorso ormai a rischio.

