Oristano

Il direttore dell’Asl Serusi adotta provvedimenti straordinari per arginare i contagi

Dopo l’emergenza per il dilagare dei contagi da coronavirus tra pazienti e personale sanitario, nel reparto Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano prendono servizio domani 8 nuovi OO.SS.

Li ha richiesti nei giorni scorsi ad una agenzia interinale il direttore generale dell’Asl Angelo Serusi. Gli OO.SS. saranno assunti per il momento per 60 giorni, ma alla fine di questo periodo potranno essere confermati in servizio, se il loro apporto ancora necessario.

Il ricorso a queste figure è apparso indispensabile ora, considerato che da diversi giorni gli OO.SS. rimasti in servizio sono appena 2. Un numero assolutamente insufficiente a far fronte a tutti i pazienti, molti dei quali allettati e con necessità di assidua assistenza igienica e sanitaria.

Serusi ieri ha disposto anche il blocco dei ricoveri destinati al reparto Medicina, nell’intento di arginare una situazione che va avanti da due settimane e che negli ultimi giorni ha visto salire il numero dei positivi, arrivati a impegnare oltre 30 posti letto dei 55 disponibili nel reparto. Il proposito è ora quello di liberare e sanificare al più presto almeno una parte del reparto.

Appare al momento più difficile invece attuare la netta divisione dello stesso reparto fra positivi e negativi. Una misura indispensabile per limitare il moltiplicarsi dei contagi, ma al momento non percorribile a causa del limitato numero di medici e infermieri, che quindi non possono essere divisi in due organici separati. Da sottolineare che tra lo stesso personale c’è chi ha contratto il virus anche per la seconda o terza volta.

Il direttore Angelo Serusi è comunque impegnato a seguire costantemente l’evolversi della situazione e a trovare soluzione alla gestione dell’emergenza: “Dopo gli OO.SS. attendiamo ora l’arrivo di due medici che hanno superato una selezione e che saranno quindi immessi dal prossimo mese nel reparto di medicina”, ha affermato Serusi. “La presenza di un alto numero di pazienti positivi al San Martino”, spiega ancora Serusi, “è comunque il risultato della nuova ondata di contagi e riflette l’emergenza in corso anche negli altri ospedali sardi”.