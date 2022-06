Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tra i destinatari dell’’indennità una tantum che potrà arrivare fino a 7mila euro a seconda delle categorie di soggetti interessati, figurano le libere professioni ad eccezione di quelle sanitarie; i soggetti che operano nel settore armatoriale di navi minori a scopo turistico; gli operatori degli spettacoli pirotecnici e coloro che operano nel settore del wedding planner; coloro che operano che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA; i soggetti che operano nel commercio al dettaglio di armi e munizioni; i soggetti che operano nel settore degli studi tecnici professionali di progettazione (compresi i liberi professionisti quali architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, geologi ed ingegneri); i collaboratori sportivi impiegati con rapporto di collaborazione e altre forme contrattuali presso le federazioni e associazioni sportive che hanno dovuto sospendere o cessare le attività; i giornalisti e pubblicisti iscritti al relativo albo professionale che esercitano la professione in via prevalente.

“Con questo Avviso diamo anima e corpo a una misura considerata strategica per sostenere i lavoratori autonomi e le ditte maggiormente colpite dalla crisi”, ha spiegato l’Assessore del lavoro, Alessandra Zedda, che ha evidenziato come si tratti “di un’agevolazione finalizzata alla ripresa del sistema economico regionale e tesa a salvaguardare il lavoro: attraverso questo Avviso saranno erogati 9 milioni di risorse a valere su fondi regionali che andranno a completare il target dei lavoratori autonomi interessati dall’agevolazione”.

La Regione interviene a sostegno di ditte e lavoratori autonomi colpiti dalla crisi dando seguito a una delle misure individuate per sostenere il tessuto economico sardo. L’Assessorato del Lavoro ha pubblicato l’Avviso pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore di ditte e soggetti lavoratori autonomi, con o senza partita Iva, che nel 2020 e 2021 hanno visto ridursi la propria attività o sono stati costretti a sospenderla a seguito della crisi.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail