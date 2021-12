Una quarantina di positivi sono riferibili alla fascia di età scolare

VILLAPUTZU. Allo stato attuale sono complessivamente sessantacinque i casi di positività al covid accertati a Villaputzu, dei quali quaranta sono riferibili alla fascia di età scolare e più in generale al mondo della scuola. “Al momento non si evidenziano casi con situazioni di salute preoccupanti, sottolinea il sindaco del paese del Sarrabus Sandro Porcu. Le persone risultate positive, infatti, si trovano nelle loro case e hanno sintomi fortunatamente di lieve entità.”. .Il primo cittadino in accordo con l'ATS e con le istituzioni scolastiche ha disposto, con una ordinanza contingibile ed urgente la sospensione fino all'11 dicembre compreso, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale. “Riteniamo fondamentale in questo momento, afferma il sindaco Porcu, uno sforzo collettivo per arginare il pericolo di diffusione del virus. Questo può essere fatto solo con un comportamento prudente e responsabile e seguendo le indicazioni che tutti conosciamo e quelle specifiche imposte individualmente dagli organi competenti”. A Villaputzu c’è molta preoccupazione anche perchè i tamponi molecolari effettuati nella giornata di martedì potrebbero non aver evidenziato casi di contagio avvenuti nelle giornate immediatamente precedenti. “Invitiamo tutti aggiunge il sindaco Porcu a monitorare il proprio stato di salute. Confidiamo nel buonsenso della cittadinanza per uscire presto da questa situazione. Voglio esprimere la mia vicinanza e il sostegno a tutti i concittadini positivi e in quarantena,. Auguro a tutti una prontissima guarigione.”. Gian Carlo Bulla