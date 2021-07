Emergenza coronavirus: ecco i nuovi numeri della Sardegna che mettono in allarme

Sono, invece, Sardegna, Sicilia e Veneto le tre Regioni con l’incidenza più alta. Toscana, Sicilia e Liguria riportano invece i dati più elevati relativamente all’occupazione delle terapie intensive con 3,4%, 3,1%, 2,8%, mentre la Sardegna è allo 0,5%. Proprio sulla base di queste considerazioni, la Sardegna, nonostante un aumento dei casi – ma non dei ricoveri – negli ultimi giorni è in prima fila nella battaglia che la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni sta portando avanti per una revisione dei parametri. Allo stesso tempo, però, prepara un’ordinanza – attesa domani o domenica – per ripristinare i controlli in porti e aeroporti sui passeggeri provenienti dai così detti “paesi a rischio”.

Se l’indice Rt nazionale si ferma a 0,91, a un passo dalla soglia dell’1 che significa espansione dell’epidemia, in Sardegna dunque, il limite è stato già superato. Oltre all’Isola l’indice di trasmissibilità Rt puntuale superiore a 1 si registra anche in Abruzzo, Campania, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto.

Annunciata per domani o dopo l’ordinanze di ripristino dei controlli in porti e aeroporti

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a