Sedilo

Iniziativa dei comuni. Ci sarà anche un ricercatore sardo che ha operato all’estero

Arriva in Sardegna il massimo esperto al mondo in materia di “emergenza cavallette”. Si chiama Alexandre Latchininsky , è un entomologo responsabile della gestione delle locuste presso il Team Locusts and Transboundary Plant Pests and Diseases della FAO. Ha oltre quarant’anni di esperienza nella gestione delle emergenze di locuste in tutti i continenti tranne l’Antartide.

Martedì prossimo visiterà gli areali colpiti da questi insetti in Sardegna, comprese le campagne di Sedilio, e analizzerà i sistemi di lotta attuati in Sardegna nel 2022. Il giorno dopo, mercoledì 7 dicembre (ore 9.30) parteciperà a una tavola rotonda a Noragugume (nell’aula consiliare del Comune), durante la quale darà i primi suggerimenti ai tecnici regionali.

L’iniziativa è dei comuni di Noragugume, Sedilo e Ottana.

Gli amministratori locali stabiliranno un contatto costante e prezioso con la FAO per la risoluzione del problema in Sardegna.

La tavola rotonda relativa al problema delle cavallette in Sardegna sarà moderata dal sindaco di Noragugume, vedrà la partecipazione degli stakeholder locali, allevatori ed amministratori regionali e locali. In collegamento dall’Australia, sarà presente anche Angelo Loi: illustrerà la lotta delle cavallette che si attua in Australia utilizzando i sistemi foraggeri appropriati.

Angelo Loi è ricercatore sardo, che collabora da tempo con la Regione Sardegna, per la maggior parte della sua carriera professionale (25 anni), ha studiato la complessità dei sistemi agricoli mediterranei dell’Australia meridionale e ha fornito modi per migliorarne la sostenibilità.

Dal 1993 è molto attivo nell’approvvigionamento e nella raccolta di leguminose da pascolo annuali e dei loro batteri dei noduli radicali per potenziali ruoli nell’agricoltura WA. Ciò ha incluso diverse missioni di raccolta nel bacino del Mediterraneo. A lui si deve l’addomesticamento e la selezione di nuove specie per l’agricoltura mondiale: biserrula, trifoglio stella orientale, trifoglio vescicale e Lotus ornithopodioides.

Martedì, 2 dicembre 2022