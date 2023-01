Oristano

L’annuncio a poche ore dalla nomina della garante dei detenuti per la Sardegna

“Verrò sicuramente a Oristano, visiterò il carcere di Massama, così come tutti gli altri istituti della Sardegna”. Prende impegni la nuova garante dei detenuti per la Sardegna, Irene Testa. Ieri è stata nominata dal presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e dovrà svolgere un ruolo delicato, previsto da una legge regionale del 2011.

“La situazione delle carceri è drammatica in Sardegna e in tutta Italia”, dice Testa, che è anche tesoriera nazionale del Partito Radicale. “Gravi criticità sono il sovraffollamento, la mancanza di attività trattamentali, la carenza di direttori e di personale carcerario, di psicologi, psichiatri ed educatori”.

Una peculiarità dell’isola sono le colonie agricole di Isili, Is Arenas e Mamone-Onanì. “Sono un fiore all’occhiello da valorizzare”, sottolinea la nuova garante dei detenuti, “questo è un modello importante che si può esportare. La rieducazione dei detenuti passa anche dal lavoro, così come dall’istruzione e da altre attività. La riabilitazione è un bene per la società. Non facciamo l’errore di considerare le carceri come contenitori al cui interno nascondiamo tutto ciò che non funziona”.

“Purtroppo si destinano sempre poche risorse al mondo carcere”, va avanti Testa, “per questa ragione tutta la comunità penitenziaria vive una situazione di sofferenza. Mi sta molto a cuore specialmente il tema dei carceri minorili: auspico il superamento di questo sistema, promuovendo delle comunità che possano davvero aiutare i ragazzi”.

In queste ore Testa ha ricevuto messaggi di congratulazioni dal mondo della politica, dell’associazionismo e non solo. “In tanti si sono battuti in questi anni per avere un garante in Sardegna. Ora”, conclude, “è tempo di lavorare e di collaborare tutti insieme”.

Martedì, 31 gennaio 2023

