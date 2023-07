Emergenza caldo in Sardegna: allerta fino a mercoledì, venerdì 40 gradi di temperatura percepita

Ancora al livello 3 l’allerta per le ondate di calore fino a mercoledì 19 luglio 2023. Il Ministero della Salute ha diramato, dalla giornata di oggi, lunedì 17 alla giornata di mercoledì 19 luglio 2023, un bollettino di l’Allerta di livello 3 per gli effetti sulla salute delle ondate di calore. Il codice di allerta di livello 3, caratterizzato dal colore rosso, prevede temperature che andranno dai 26°C ai 38°C, con una temperature percepita che, venerdì, arriverà a toccare i 40°C.

Il sistema di allarme del Ministero è finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Con l’Allerta al livello 3 (colore rosso) le condizioni meteorologiche e le alte temperature portano alla Ondata di calore con un elevato rischio che si protrae per tre o più giorni consecutivi. I servizi sanitari e sociali sono in allerta.

Mentre a Cagliari sarà ancora “alto” il pericolo incendio per martedì 18 luglio 2023. La Protezione Civile regionale, con un nuovo bollettino, ha confermato al livello “alto” l’Allerta per pericolo di incendio che resta arancione nella zona di Cagliari (e in gran parte della Sardegna) per la giornata di domani, martedì 18 luglio 2023.