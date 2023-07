Emergenza caldo a Serramanna, il Comune mette a disposizione spazi pubblici climatizzati

Emergenza caldo: il Comune mette a disposizione della comunità spazi pubblici climatizzati con il supporto di volontari e operatori sociali. Il sindaco Gabriele Littera: “Prestiamo la maggiore attenzione ai soggetti fragili che abbiamo attorno a noi, ai nostri vicini di casa, ai nostri parenti più anziani, ai bambini ed ai disabili. Comportiamoci da comunità, come sappiamo fare quando è necessario”.

Da questo pomeriggio, ore 15, sarà aperto l’Ex Montegranatico. Da domani tutti i giorni orario continuato dalle 8.30 alle 20, con sale climatizzate, acqua fresca, servizi igienici, supporto di volontari della Protezione Civile Nucleo Operativo Quadrifoglio Serramanna e di personale socio-assistenziale. “E’ uno spazio per tutti coloro che hanno necessità di stare in un posto fresco durante la giornata, siano essi anziani, soggetti fragili o cittadini qualsiasi” spiega il sindaco.

Non solo: “Per chi vuole raggiungere questo spazio da casa ma non ha possibilità di farsi accompagnare ne ha mezzi propri, è disponibile un servizio di trasporto, anch’esso gratuito, svolto dalla Croce Verde Serramanna – Volontari del Soccorso – OdV dalle ore 8.30 e fino alle 9.30 per l’andata e dalle ore 19 alle ore 20 per il rientro a casa. Il numero da contattare è 3387271350 “.

Questo spazio, pubblico, si affianca ad un altro spazio pubblico, aperto, gratuito, climatizzato e dotato di servizi che è la Biblioteca Comunale di via Di Vittorio. “Siete invitati a trascorrere anche in Biblioteca del tempo e cogliere l’occasione per utilizzare anche questo servizio”. Una importante iniziativa quella intrapresa dall’amministrazione comunale al fine di proteggere i cittadini da questa intensa ondata di calore che sta mettendo a dura prova tutti quanti. Ieri Serramanna, come tutti gli altri centri del Medio Campidano e non solo, ha registrato temperature molto elevate che non hanno dato tregua nemmeno durante la notte.