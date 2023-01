Al vertice, convocato per mercoledì prossimo, è stato invitato anche il Direttore generale della ASL Angelo Serusi, ma da Oristano parte un appello anche verso Cagliari: “Chiediamo un incontro con il neo assessore alla Sanità Carlo Doria. Il problema di oggi del reparto di Medicina del San Martino è solo l’ultimo. Tutti conosciamo fin troppo bene i problemi irrisolti della sanità oristanese. Un confronto con il nuovo assessore regionale è dunque necessario per capire quali misure attuare nell’immediato, dare risposte su un tema, quello della sanità, su cui si giocano i diritti fondamentali dei cittadini”.

Questa mattina il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha concordato con i presidenti dei tre Distretti sanitari della provincia (Luigi Tedeschi, Francesco Mereu e Stefano Licheri) e con l’Amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente, un vertice da tenere la settimana prossima: “Ci preoccupano le notizie che arrivano dall’Ospedale San Martino. L’interruzione dei ricoveri nel reparto di Medicina non può essere sottovalutata, né lasciata irrisolta. Occorre una pronta risposta per ripristinare i necessari livelli di assistenza sanitaria”.

Fonte: Link Oristano

