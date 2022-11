Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

Per Lu’ cerchiamo una famiglia davvero speciale. Che sappia comprenderne le fragilità… che sappia conquistare il suo cuore e la sua fiducia… che la aiuti a comprendere che esiste anche il bene e non solo il male… che quella parte della sua vita non tornerà mai più perché a nessuno mai sarà permesso farle del male… Imparerà a conoscere le carezze… I baci.. Le passeggiate.. Imparerà a capire l’amore…

“Lu’ è una cagnolina di circa 2 anni, il suo sguardo è un alternarsi tra speranza e poi diffidenza e poi paura. Combatte tra il forte desiderio di potersi fidare fino in fondo, e la paura di essere ancora percossa. Perché sì… Lu’ è una ex maltrattata. Ha subito il dolore delle sprangate sulla schiena e sul muso. Ha dovuto sopportare la lama del coltello sul suo corpo. Ha dovuto sentire l’amaro “sapore” dei calci sul quel corpo ormai rassegnato alla sofferenza.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail