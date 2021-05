Elmas, vasto incendio alimentato dal vento in via Sulcitana: le fiamme lambiscono alcune strutture

Vasto incendio nei pressi di via Sulcitana, a Elmas: i Vigili del Fuoco stanno intervenendo sul posto con varie squadre e una decina di mezzi. Le operazioni di spegnimento del rogo sono in corso dalle prime ore del pomeriggio, le fiamme sono alimentato dal vento, propagando in varie aree della zona e lambito alcune strutture e aziende.

I pompieri hanno messo in salvo alcuni animali d’allevamento e animali domestici, evitando la propagazione delle fiamme alle strutture, tra cui abitazioni residenziali e attività produttive e commerciali. Al momento è in corso la bonifica e la messa in sicurezza delle zone coinvolte.

