Elmas, tenta il furto nella concessionaria in pieno giorno: incastrato dalle telecamere

Tentato furto in pieno giorno alla Special Car, in via Sernagiotto a Elmas. Un uomo, poco dopo l’orario di chiusura della mattina, ha iniziato a forzare la porta principale della concessionaria auto, riuscendo ad entrare nello show room e gironzolando tra le automobili. Provvidenziale le telecamere piazzate dentro l’attività commerciale e l’allarme centralizzato. Dalla centrale operativa della Alarm System è partita subito la segnalazione alle Forze dell’ordine e una delle guardie giurate si è precipitata sul posto.Il malvivente è stato bloccato dai carabinieri. Un tentativo di furto, quello alla Special Car, inatteso per i proprietari: “Era capitato solo un’altra volta, ma tanti anni fa”, spiega a Casteddu Online il direttore Nicola Vacca. Il servizio di vigilanza si è quindi rivelato fondamentale.