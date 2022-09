I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale “Aeroporto M. Mameli” di Elmas, unitamente ai militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Cagliari in servizio presso l’Aeroporto del capoluogo sardo, hanno intercettato, grazie ad una attenta analisi dei rischi, tra i tanti viaggiatori, un cittadino senegalese in possesso di valuta non dichiarata per 20.000 euro, in violazione alle norme sulla movimentazione della valuta atta a consentirne la tracciabilità mediante la presentazione della prevista Dichiarazione del denaro contante.

Il passeggero, in procinto di lasciare la Sardegna alla volta di Dakar (Senegal), si è avvalso della facoltà di effettuare l’oblazione immediata con il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al 5% dell’importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro.

E’ notizia degli ultimi giorni il traguardo storico raggiunto dallo scalo aeroportuale di Cagliari – Elmas che, negli ultimi 4 mesi, è stato scelto da circa 2,1 milioni di passeggeri, 600 mila dei quali hanno privilegiato le direttrici internazionali.

Ancora una volta il costante presidio assicurato presso la Scalo Aeroportuale dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza, si è rivelato un ottimo strumento di contrasto all’illecita circolazione transfrontaliera dei capitali che, se non sottoposta a monitoraggio, potrebbe sfociare in reati più gravi quali il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

