Elmas, svolta per l'ex Provveditorato: tanti alloggi per studenti e il liceo scientifico sportivo

Alloggi per studenti con la creazione di un vero e proprio Convitto e il nuovo liceo scientifico sportivo. È quanto prevede il piano della Città Metropolitana per Elmas: il progetto fa parte degli interventi per i quali è stato aperto ufficialmente un concorso internazionale di progettazione. La struttura è chiusa da anni e si trova in una zona periferica accanto alla Ss 130, non distante dall’aeroporto di Elmas. Studenti e sport, quindi, per riqualificare totalmente il caseggiato. Una parte ospiterà il Convitto, con la creazione di alloggi per gli studenti che gravitano nell’area metropolitana, mentre l’altra sarà destinata al nuovo liceo scientifico sportivo. Nelle aree in prossimità dell’Istituto Agrario saranno riqualificate le zone verdi e incrementata la dotazione di servizi destinati a parco, sport e orto urbano. Saranno inoltre realizzate infrastrutture di collegamento con il territorio e di attraversamento della Ss 130.

La Città Metropolitana attende i progetti degli esperti. La società vincitrice riceverà un premio in denaro, poi sarà la volta della progettazione esecutiva e definitiva.