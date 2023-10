Elmas, svolta per la mobilità sulla 130: pronta la rotatoria tra via Cagliari e l’ex Fas

Elmas – Fine dei disagi per i tanti automobilisti che percorrono viale Cagliari: dopo mesi di intensi lavori, da ieri la trafficatissima arteria è nuovamente aperta al passaggio di auto e pullman: completata la rotonda che smisterà i flussi di traffico verso la S.S.130 e nell’area dell’Ex Fas, dove prossimamente sorgerà una nuova importante area commerciale. Da ieri è stata riaperta la strada viale Cagliari ed è quindi di nuovo possibile immettersi nella strada statale 130 per dirigersi verso il capoluogo. Conseguentemente, per consentire la prosecuzione dei lavori e la realizzazione dei nuovi bracci di immissione ed emissione sulla strada statale, non sarà ancora possibile accedere a Elmas dalla S.S.130 per chi arriva da Assemini.