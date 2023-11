Elmas, stop a palloncini, nastri e lanterne cinesi: "Inquinano e uccidono gli animali marini"

Elmas – Stop ai palloncini, nastri e lanterne cinesi, “inquinano e posso provocare la morte di animali soprattutto marini”: la sindaca Orrù firma l’ordinanza, 500 euro di multa ai trasgressori. Uno a zero per la tutela dell’ambiente: la nuova presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Laura Orrù, che da tempo porta avanti iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla tutela del territorio, vieta con un’ordinanza la dispersione di palloncini in aria. Una pratica ben diffusa durante le feste private, cerimonie, matrimoni e persino funerali ma che, ora, in tutto il comune sarà vietato adoperare. “Il Comune di Elmas è da tempo impegnato nelle campagne di sensibilizzazione a favore della tutela e della salvaguardia dell’ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell’immagine e del decoro della città – si legge nell’ordinanza – studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati abbandonati nell’ambiente”.

I palloncini, infatti, una volta scoppiati o sgonfiati lasciano residui di plastica non biodegradabile o lattice, che comunque impiega molto tempo per degradarsi in mare. Questi frammenti oltre a causare un danno ambientale derivato dalla dispersione del materiale con cui sono realizzati, se ingeriti, possono provocare anche il decesso di numerosi animali, specialmente quelli marini. Le tartarughe, per esempio, possono scambiare il residuo in gomma per una medusa. A causa dell’inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Comuni ne hanno vietato i lanci massivi e ora si aggiunge anche quello di Elmas per “incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di “conservazione” del territorio, intesa come “attività che, tramite effetti diretti o indiretti, hanno una probabilità di influire positivamente sulla crescita in situ della popolazione di una specie, interrompendo o intervenendo impedendo il manifestarsi di un trend negativo”.