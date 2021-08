Elmas, schianto nella rotatoria per l'aeroporto: due feriti gravi

L'incidente, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, è avvenuto nella tarta serata di sabato

ELMAS. Due feriti gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita, in un incidente accaduto ieri notte intorno alle 23,30 alla rotatoria d'ingresso e uscita dell'aeroporto Elmas. Due le vetture coinvolte, una si è poi ribaltata in strada. Feriti iconducente e passeggero. Per consentire i soccorsi da parte degli operatori del 118 macchina, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo uno dei due feriti rimasto incastrato. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

