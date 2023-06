Elmas, presentata la trentaduesima edizione della "Cronoscalata San Gregorio-Burcei" -VIDEO

Presentata ad Elmas la trentaduesima edizione della “Cronoscalata San Gregorio – Burcei”, ritorna cosi’ dopo 11 anni di attesa una gara storica , la Cronoscalata più antica della Sardegna .

L’ evento e’ stato organizzato da Aci Cagliari per lo Sport e Automobil Club di Cagliari con il Patrocinio della Regione Sardegna, di Citta’ Metropolitana di Cagliari e dei Comuni di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Quartu S.Elena, Sinnai.

Questo il programma : Venerdi’ 23 giugno si iniziera’con le Verifiche Sportive e Tecniche a Quartu presso ” Casa Olla ” dalle ore 14,00 e fino alle ore 19,00 .Sabato 24 presso la ex SS.125 al km 26,00 a partire dalle ore 14,00 la Prima e la Seconda Manche delle Prove Ufficiali . Domenica 25 sempre a partire dalle 14,00 , Gara 1 e a seguire Gara 2 . Nella stessa giornata presso la Piazza Municipio a Burcei si terranno le premiazioni.

L’ edizione di quest’anno prendera’ il nome di ” Trofeo Gianni Vacca ” – Memorial Guido Concas . Il noto pilota Gianni Vacca vinse la gara nel 1968 e fu l’unico sardo a vincere il Rally Internazionale della Sardegna istintivo ed eclettico ebbe una carriera intensa e ricca di soddisfazioni con all’ attivo numerosissime gare spesso disputate su circuiti prestigiosi come Nurburgringe, Spa Francorchamps e tanti altri . La prima edizione della corsa si tenne nel lontano 1950 e prosegui’ fino ai primi anni 80 per poi subire un interruzione che perduro’ fino al 2003, successivamente si disputo’ ancora però ad intermittenza per poi fermarsi nel 2012. Finalmente, grazie allo sforzo degli organizzatori, si potranno ancora scrivere delle pagine di storia e rinverdire i fasti di una manifestazione dal passato glorioso ma capace ancora di stupire e di regalare emozioni.

GIUSEPPE TAMPONI