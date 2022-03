Elmas piange uno storico elettricista, è morto Roberto Pintus: “Covid sconfitto, fatale un tumore”

Aveva spento la cinquantanovesima candelina da pochi mesi, a ottobre, festeggiando la vittoria contro il Covid ma, contemporaneamente, già battagliando contro un nuovo “nemico”, un tumore. Che, nel giro di pochi mesi, se l’è portato via. Roberto Pintus, noto antennista ed elettricista di Elmas, è morto ieri. A partire dagli anni Ottanta era diventato una figura quasi di famiglia per molti masesi ma, anche, per molti asseminesi. Tra i primi a riparare le tv a colori, aggiustare impianti elettrici nelle abitazioni e piazzare antenne sui tetti delle case, era uno dei pochi elettricisti che, ancora oggi, intervengono “a chiamata”. Un elettricista vecchio stile, l’indirizzo dell’azienda era lo stesso della sua abitazione, una traversa di via dell’Arma Azzurra. Su Facebook sono tantissimi, e non potrebbe essere altrimenti, i messaggi di cordoglio degli amici e dei conoscenti. E dei parenti, che hanno voluto dare la notizia, via internet, della morte di Pintus.Una cugina, Rita Pintus, scrive: “Ciao caro cugino, ti auguro di ritrovare la pace lassù, con tua mamma che ti ha amato tanto”. Un’altra cugina, Marina Usai, ricorda l’ultimo incontro con Roberto: “Era agosto, mi trovavo in Sardegna per le vacanze. Aveva scoperto di avere il Covid, poi per fortuna era guarito. Ma, poco dopo, aveva scoperto di avere un tumore al colon, andato in metastasi. È stato anche in ospedale per iniziare le varie cure e terapie, ma purtroppo il male ha avuto la meglio. Il funerale sarà domani, mercoledì due marzo, alle 10, nella parrocchia di San Sebastiano a Elmas”.