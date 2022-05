Ieri ad Elmas i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Cagliari su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 56enne, già gravato da precedenti denunce. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari, commessi nei confronti della moglie e del figlio, entrambi con lui conviventi. Il provvedimento odierno trae origine dalla querela presentata dalla persona offesa presso il Comando Stazione, il cui contenuto ha trovato puntuale riscontro negli accertamenti svolti dai militari. In particolare è stato appurato che l’uomo, con abitualità, aveva posto in essere reiterati atti di maltrattamento in danno dei propri familiari, attraverso offese minacce e aggressioni.

