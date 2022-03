Elmas, le telecamere stanano gli incivili dei rifiuti: scattano le multe da capogiro

Da un lato ci sono gli incivili, beccati dalle telecamere mentre abbandonano rifiuti nelle campagne e nella periferia di Elmas. Dall’altro i cittadini e le associazioni che ripuliscono. Eccola, la doppia faccia di Elmas. Nel weekend si è svolta “una importante giornata di sensibilizzazione sui problemi dell’inquinamento da plastica e abbandono dei rifiuti. Amministrazione comunale e cittadini, in collaborazione con l’associazione Plastic Free, hanno raccolto nelle strade e nelle campagne di Elmas centinaia di rifiuti di ogni genere che sono poi stati conferiti all’ecocentro comunale”, spiegano dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Laura Orrù. “Oltre all’importante e concreta opera di pulizia e cura degli spazi pubblici cittadini è stata una giornata che ha sensibilizzato i partecipanti su temi fondamentali come la lotta all’inquinamento e i problemi legati alla sovrapproduzione e all’eccessivo consumo nella società contemporanea di plastica e altri materiali particolarmente nocivi per l’ambiente”.

“Di pari passo con questa iniziativa, la polizia Locale ha iniziato da settimane una seria e proficua attività di contrasto all’abbandono illegale di rifiuti nel nostro comune. Grazie al presidio fisico del territorio e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza sono già state elevate le prime sanzioni nei confronti degli incivili che hanno gettato sacchetti e altri rifiuti nelle zone più periferiche di Elmas. La cura e la tutela dello spazio fisico in cui viviamo è di primaria importanza per il benessere della nostra comunità”.