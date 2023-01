Come amministrazione comunale”, aggiunge, “siamo rimasti molto amareggiati e delusi del fatto che nessun ente preposto ci abbia formalmente coinvolto e avvisato di questo cambiamento, che impatta sulla qualità della vita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini in termini di sicurezza e rumore.

Nuova rotta aerea sopra il centro abitato di Elmas: il Comune chiede chiarezza. Proteste nella cittadina alle porte della città. “Il Comune di Elmas ha appreso all’ultimo e senza alcun preavviso dell’entrata in vigore, a partire dalla mezzanotte di oggi, di una nuova procedura di decollo degli aerei dalla pista numero 32 dell’Aeroporto che procede in direzione nord”, dichiara la sindaca Maria Laura Orrù, “la nuova procedura, subito dopo il decollo, prevede un’importante virata che determina il sorvolo del centro abitato della nostra cittadina.

