L’aeroporto di Elmas finisce ko per ore a causa del nubifragio. Voli dirottati o in ritardo, passeggeri e lavoratori costretti a camminare con l’acqua sin sopra le caviglie. Tanti problemi, segnalati in tempi reale sui social dai passeggeri in transito nel principale scalo sardo nel bel mezzo dell’estate 2022. E non va meglio, di certo, nel mega multipiano privato, dove si è rischiata una tragedia. A raccontare cosa è capitato è un nostro lettore, Gianluca Matta.

“Un lampione, a causa della tanta acqua, si è staccato ed è precipitato dal terzo piano del multipiano degli autonoleggi. Per fortuna, al momento del crollo, non stava passando nessuno”.

Voli in ritardo in arrivo e in partenza e tre collegamenti dirottati su Alghero a causa del fortunale abbattutosi si Cagliari nel pomeriggio.

La grande quantità di acqua ha provocato gravi infiltrazioni anche all’interno dello scalo di Elmas, con la conseguente impossibilità per i passeggeri a varcare i controlli di sicurezza.

