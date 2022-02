La Sogaer che gestisce lo scalo cagliaritano potenzia il servizio

In linea con questa scelta, Sogaer ha deciso di potenziare, a partire da oggi 24 febbraio, il servizio per la movimentazione, nel piazzale aeromobili,dei passeggeri a ridotta mobilità (PRM) con l’utilizzo di un secondo Ambulift elettrico.Questa mattina è avvenuta la consegna di un nuovo Ambulift elettrico alla presenza di Renato Branca, Amministratore delegato Sogaer, Franco Cesarini Presidente Aviogei e Andrea Cesarini Ceo Aviogei, azienda italiana leader nella produzione di attrezzature aeroportuali da oltre 50 anni.

CAGLIARI. Il Gruppo Sogaer, che gestisce l'aeroporto di Cagliari, ha improntato da tempo le proprie attività precipue, operative e tecniche, sulla base della sostenibilità, promuovendo una cultura di responsabilizzazione e di impegno attivo per la salvaguardia dell’ambiente, come previsto dalla stessa certificazione ambientale UNI ISO 14001.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail