(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - "Il ddl Zan sarà ripresentato".

Lo ha dichiarato lo stesso Alessandro Zan, questo pomeriggio a Cagliari per un incontro elettorale a sostegno dei candidati della lista Partito democratico - Italia democratica e progressista, assieme alla vice presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein.

D'altra parte, ha spiegato Zan, "le leggi vivono e muoiono dentro una legislatura e questa è stata interrotta".

Oltre al ddl Zan, ha aggiunto, "ripresenteremo il disegno di legge sullo ius soli e quelli sul fine vita".

"Quando il ddl Zan è stato affossato - ha ricordato il parlamentare veneto - le piazze italiane si sono riempite, soprattutto di giovani. La partita potrebbe cambiare se decidessero di andare a votare. Ecco perché negli ultimi giorni faremo di tutto per convincere gli indecisi". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

