(ANSA) - CAGLIARI, 08 OTT - Quasi tutto confermato: tranne una casella, quella del Movimento 5 Stelle che guadagna una parlamentare sarda. Sono stati, infatti, completati i lavori dell'ufficio centrale della Cassazione che ha definito la lista dei 245 eletti con il proporzionale alla Camera attraverso complessi calcoli matematici sulle percentuali raccolte dai singoli partiti e sui resti.

Ecco allora i nomi degli eletti che siederanno dal 13 ottobre - alcuni per la prima volta - negli scanni della Camera: A Montecitorio il centrodestra porta Dario Giagoni (Lega), Salvatore Deidda (FdI), Francesco Mura (FdI), Barbara Polo (FdI), Gianni Lampis (FdI, attuale assessore regionale all'Ambiente), Ugo Cappellacci (Forza Italia, coordinatore regionale del partito ed ex governatore) e Pietro Pittalis (Fi). Nel centrosinistra eletti Silvio Lai (Pd) e Francesca Ghirra (Alleanza Sinistra-Verdi, che strappa il seggio alla deputata uscente del Ps Romina Mura). Il M5s si afferma con Emiliano Fenu e Susanna Cherchi, che passa a seguito della conferma dell'elezione di Alessandra Todde nella circoscrizione Lombardia 2. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

