Elezioni: Todde, M5s vero argine a destre e Meloni - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - "I numeri che arrivano dallo spoglio confermano che il Movimento 5 Stelle è il terzo partito italiano e doppia il quarto. Questo è un grande risultato". Lo ha detto la vice ministra al Mise e vice presidente del M5s Alessandra Todde.

"Il Movimento 5 Stelle, al fianco di Giuseppe Conte, ha saputo presentare al Paese un programma credibile, coerente e fortemente progressista. In Sardegna siamo la prima forza d'opposizione, la prima forza progressista sarda, il primo partito in tantissimi Comuni dell'Isola - tra cui Nuoro, Assemini, Iglesias, Orgosolo, Carbonia, Sassari - la vera alternativa a questa destra e alla Meloni. E non possiamo far altro che ringraziare i cittadini italiani e sardi per la grande fiducia che ci hanno dimostrato", conclude l'esponente del M5s.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna