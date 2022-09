Elezioni: sorteggiate posizioni liste nelle schede Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 SET - Dopo essere stati respinti i ricorsi delle tre liste escluse dalla competizione elettorale per carenza di firme, Gilet Arancioni, Partito Animalista e Partito Comunista Italiano, sono stati sorteggiate questa mattina all'Ufficio centrale Circoscrizionale della Corte d'Appello di Cagliari, le posizioni delle singole liste e coalizioni nelle schede di Camera e Senato che saranno distribuite ai votanti il 25 settembre prossimo in occasione delle politiche 2022.

In prima posizione nella scheda per eleggere i deputati ci sarà l'Unione popolare con De Magistris, mentre in quella per Palazzo Madama la coalizione di centrodestra.

Proseguendo in ordine, per la Camera: Azione-Italia Viva-Calenda, Italexit, Movimento 5 Stelle, la coalizione di centrodestra (FdI, Noi Moderati- Al centro-Coraggio Italia- Udc, Lega e Forza Italia), Vita, Italia Sovrana e Popolare e, ultima la coalizione di centrosinistra (Impegno Civico - Centro Democratico, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e + Europa).

Al Senato, invece, dopo il centrodestra (in questo caso l'ordine sorteggiato è FdI, Forza Italia, Noi Moderati- Al centro-Coraggio Italia- Udc e Lega) ci saranno Unione Popolare con De Magistris, Italia Sovrana e Popolare, Italexit, Vita, M5s, Azione-Iv e la coalizione di centrosinistra (Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico-Cd, Pd e + Europa). (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna