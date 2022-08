Elezioni: Salvini in Sardegna venerdì 12 agosto - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 AGO - Il leader della Lega Matteo Salvini in Sardegna venerdì 12 agosto, ad Olbia. Lo annuncia il segretario regionale del partito Dario Giagoni: "Il segretario sarà tra la gente in corso Umberto I alle 18 - fa sapere il consigliere regionale - in vista del voto del 25 settembre sarà un momento di importante riflessione e confronto tra il nostro leader e i suoi sostenitori e militanti" (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna