Oristano

Il coordinatore provinciale Andrea Santucciu apre la campagna elettorale

“Nomi validi di amministratori locali”. Così ha definito, presentandoli, i candidati dei Riformatori sardi alle prossime elezioni regionali Andrea Santucciu, coordinatore regionale del partito.

La presentazione è avvenuta ufficialmente questo pomeriggio a Oristano, anche se la lista – come ha ricordato proprio Santucciu – è chiusa da tempo.

Ne fanno parte tre candidate donne e tre candidati uomini: il sindaco di Ghilarza, Stefano Licheri; il consigliere comunale di Oristano, Sergio Locci; la consigliera uscente e sindaca di Bonarcado, Annalisa Mele; la consigliera comunale di Suni e segretaria regionale del sindacato autonomo FSI-USAE del comparto sanitario, Beatrice Mura; il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes e l’ex sindaca di Uras, Anna Maria Dore.

“Sono contento perché chiunque incontri mi dice avete una lista forte”, ha esordito Santucciu, “è vero che dobbiamo dimostrarlo sul campo, ma i nomi sono validi perché sono una schiera di amministratori locali”.

“Oggi si deve ripartire dalle amministrazioni locali”, ha detto Andrea Santucciu richiamando le parole del candidato presidente Paolo Truzzu, che i Riformatori sardi appoggiano, e sottolineando la presenza di numerosi sindaci nel partito: “C’è il sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna; quello di Santa Giusta Andrea Casu, con il vice Pierpaolo Erbì e poi il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, veicolo per tutta la provincia”.

Proprio Sanna è stato chiamato a un saluto: “Mi fa piacere stare qua con persone che stimo”, ha detto. “Sono tutte persone che possono rappresentare a testa alta il nostro territorio in Consiglio regionale”.

Sanna ha poi parlato dei Riformatori come di un “partito in crescita, che si sta facendo notare”.

Inevitabile la citazione all’insularità: “Nostro cavallo di battaglia”, ha ricordato Santucciu, annunciando una iniziativa in programma il 26 gennaio: “è vero che saremo in piena campagna elettorale, ma non ci potranno accusare di utilizzarla all’occorrenza”.