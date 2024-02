Oristano

Presentata la lista a Oristano. “Vogliamo confermarci come primo partito in provincia”

“Abbiamo sei candidati autorevoli, scelti con l’intento di unire l’eterogeneità alla competenza maturata sul territorio”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura nel corso della presentazione ufficiale della lista per le elezioni regionali per la circoscrizione oristanese, stamane nella sede del partito in via De Castro, a Oristano.

A correre alla tornata elettorale del 25 febbraio saranno la consigliera comunale di Bosa Rosalia Acca, la consigliera comunale di Cabras Fenisia Erdas, la vicesindaca di Oristano Maria Bonaria Zedda e il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu, che fino al voto ha sospeso il proprio incarico di coordinatore provinciale del partito. In lista anche due consiglieri regionali uscenti: Emanuele Cera (eletto in precedenza con Forza Italia), ex sindaco e consigliere comunale di San Nicolò d’Arcidano, e il sindaco di Ruinas Gianni Tatti.

“Siamo finalmente arrivati a questa campagna elettorale, che è un po’ l’unità di misura del lavoro svolto a livello nazionale in questi anni. Una sfida importante per Fratelli d’Italia e la destra italiana, con Giorgia Meloni a capo del Consiglio dei ministri”, ha commentato Mura. “I numeri del partito dimostrano l’apprezzamento per il nostro lavoro. Nei territori riceviamo l’apprezzamento come a livello nazionale, perciò abbiamo deciso di intraprendere questo progetto ambizioso di presentare questa lista. Vogliamo confermarci il primo partito in provincia e consacrare la provincia di Oristano a roccaforte della destra italiana”.