Oristano

Depositate le liste, parte la grande sfida per il voto di settembre

Giochi fatti e liste depositate tra non poche difficoltà per partiti e movimenti impegnati sino all’ultimo nella definizione del complicato puzzle delle candidature alle prossime elezioni politiche di settembre.

In provincia di Oristano si ricandidano i due deputati uscenti: Luciano Cadeddu è il capolista per il Senato nel collegio della Sardegna col sistema proporzionale del nuovo movimento fondato dal ministro Luigi Di Maio, Impegno civico; Lucia Scanu, invece, è candidata per la Camera nel collegio della Sardegna col sistema proporzionale del movimento Noi Moderati, sigla sotto la quale sono confluiti Udc, Coraggio Italia e i movimenti di Lupi e Toti.

Sempre alla Camera, nel collegio Sardegna, col sistema proporzionale, è candidato anche il sindaco di Nughedu Santa Vittoria e capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Mura. Nel listino del partito di Giorgia Meloni Mura è al terzo posto, con buone probabilità di andare a Roma, perché la candidata che lo precede in lista al secondo posto è una deputata uscente, Paola Frassinetti, che è stata candidata anche in un collegio maggioritario in Lombardia, di quelli ritenuti sicuri e che quindi potrebbe assicurarle l’elezione, facendo scattare anche quella di Francesco Mura.

Sul fronte del centrosinistra è, invece, Antonio Solinas, ex presidente della Commissione urbanistica del Consiglio regionale, il candidato proposto dal Pd per il Senato nel collegio della Sardegna col sistema proporzionale.

Al Senato, nello stesso collegio plurinominale della Sardegna con sistema proporzionale, confermata anche la candidatura, nella lista di Forza Italia, del capogruppo azzurro al consiglio comunale di Oristano, Gigi Mureddu.

Da Forza Italia, arriva anche la precisazione dell’ex assessore comunale di Oristano Marcella Sotgiu: “Ho avuto l’onore di essere stata contattata, ma ho detto che non potevo accettare per problemi personali”, precisa in riferimento a una presunta rinuncia in favore del territorio Sassarese: “Non sono mai entrata in una lista e quindi non posso esserne uscita, tanto più per favorire Sassari. Amo troppo Oristano e non lo avrei mai fatto. Non avrei mai lasciato il posto di Oristano per qualcuno di Sassari”.

Questi, comunque, liste e candidati tra cui gli elettori della provincia di Oristano, potranno scegliere.

Camera – Collegio uninominale Nuoro-Oristano

Il centrodestra candida Barbara Polo, Fdi, vicesindaco di Ozieri. Il centrosinistra schiera Michele Piras, ex deputato di Sel. Il senatore uscente pentastellato Emiliano Fenu è il candidato del Movimento 5 Stelle, mentre Stefano Coinu del Terzo Polo.

Roberto De Cicco è il candidato di per Italexit, Gian Franca Salvai della lista Unione popolare con De Magistris, Valeria Soru per Italia Sovrana e Popolare, Stefano Pellegrino per Vita, Efisio Francesco Carboni per il Partito animalista e Valentina Minimin per il Pci.

Senato – Collegio uninominale Sassari-Nuoro-Oristano

Il centrodestra candida l’ex presidente del Senato Marcello Pera, ora con Fdi. Il centrosinistra schiera il parlamentare uscente Gavino Manca. Il candidato del Movimento 5 Stelle è Marcello Cherchi, quello del Terzo Polo Valerio Zoccheddu.

Gavino Fonnesu è il candidato di per Italexit, Lucia Brocca della lista Unione popolare con De Magistris, Patrizia Piras per Italia Sovrana e Popolare, Alessandro Goffi per Vita, Lucia Alimonda per il Partito animalista e Emilia Meloni per il Pci.

Camera – Collegio plurinominale Sardegna

Fratelli d’Italia: Salvatore Deidda, Paola Frassinetti, Francesco Mura, Manuela Lai.

Lega-Psd’Az: Lina Lunesu, Nanni Lancioni, Giulia Solinas, Ivan Cermelli.

Forza Italia: Pietro Pittalis, Ada Lai, Ugo Cappellacci, Pasqualina Bardino.

Noi Moderati: Stefano Tunis, Renata Mura, Francesco Quargnenti, Lucia Scano.

Pd: Silvio Lai, Romina Mura, Francesco Lilliu, Carla Bassu.

Alleanza Verdi-Sinistra: Francesca Ghirra, Alessandro Marcellino, Giulia Andreozzi, Roberto Uzzau.

Più Europa: Pietrina Putzolu, Andrea Boni, Valeria Lai, Roberto Baldi.

Impegno Civico: Luigi Di Maio, Rosa Maria Argiolas, Francesco D’Uva, Dalila Nesci.

M5S: Alessandra Todde, Emiliano Fenu, Mario Perantoni, Susanna Cherchi.

Terzo Polo: Elena Bonetti, Giuseppe Luigi Cucca, Laura Pinna, Francesco Chessa.

Italexit: Gianmario Muggiri, Shaila Cappuccio, Jonata Cancedda, Marina Tolu.

Unione Popolare con De Magistris: Giulia Suella, Piero Mura, Veronica Secci, Silvio Keivan Nemati Fard.

Italia Sovrana e Popolare: Stefano D’Andrea, Valeria Soru, Claudio Seda, Annarella Casu.

Vita: Stefano Pellegrino, Annalisa Porru, Mario Aresu, Michela Benatti.

Partito Animalista: Manuela Chia, Alfredo Riccardi, Antonella Saddi, Efisio Francesco Carboni.

Gilet Arancioni: Antonio Pappalardo, Alberto Sebastiano Abozzi, Elena Ena, Giulia D’Alessandro.

Partito Comunista Italiano: Mario Friargiu, Valentina Mirimin, Luigi Manca, Michela Piras.

Senato – Collegio plurinominale Sardegna

Fratelli d’Italia: Antonella Zedda, Giovannino Satta, Federica Porcu.

Lega-Psd’Az: Carlo Doria, Roberta Loi, Michele Ennas.

Forza Italia: Angelo Cocciu, Rita Ragatzu, Luigi Mureddu.

Noi Moderati: Toti Deriu, Carla Cuccu, Andrea Floris.

Pd: Marco Meloni, Maria Del Zompo, Antonio Solinas.

Alleanza Verdi-Sinistra: Gianni Manca, Lalla Careddu, Renzo Venturoli.

Più Europa: Nicola Carboni, Ignazia Concas, Cristiano Marcatelli.

Impegno Civico: Luciano Cadeddu, Ramona Mirella Ilau, Sergio Vaccaro.

M5S: Ettore Licheri, Sabrina Licheri, Gianluca Lai.

Terzo Polo: Guido Garau, Elvira Evangelista, Maurizio Cerniglia.

Italexit: Giovanna Nurra, Tamara Di Iorio, Fabio Viviani.

Unione Popolare con De Magistris: Teresa Concu, Antonio Satta, Asmaa Oug.

Italia Sovrana e Popolare: Anna Paola Usai, Samuele Mereu, Patrizia Piras.

Vita: Maria Luisa Businco, Alessandro Goffi.

Partito Animalista: Lucia Alimonda, Andrea Meloni.

Gilet Arancioni: Paolo Puddu, Debora Granato, Roberto Contu.

Partito Comunista Italiano: Natalino Deriu, Emilia Meloni.

Oristanese penalizzato. Il nuovo meccanismo elettorale, comunque, appare evidente che svantaggi il territorio della provincia di Oristano, considerato come le posizioni più appetibili in queste liste bloccate, senza preferenze, sono state appannaggio dei bacini di Cagliari, Nuoro e Sassari, quando addirittura non si è deciso di inserire candidature di esponenti nazionali imposti da Roma. Riemerge, insomma, la debolezza del tessuto politico oristanese.

Martedì, 23 agosto 2022