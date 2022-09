La società Pagina 10 S.r.l., via della Pineta n.197/C, 09126 Cagliari, P.IVA: 03410570927, registrata presso il Tribunale di Cagliari, editrice del quotidiano online Casteddu Online, in occasione delle prossime elezioni Politiche del 25 settembre 2022

RENDE NOTO

Che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento in conformità delle norme dell’Agcom nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

Casteddu Online, garantirà lo stesso trattamento e le stesse condizioni economiche per qualsiasi partito, lista o singolo candidato. Il listino prezzi sarà fisso e non negoziabile. Non sono previsti né sconti né diritti d’agenzia. Le tariffe saranno aumentate del 4% dell’IVA.

I banner pubblicitari, fino ad esaurimenti spazi, potranno essere pubblicati fino alle ore 24 del 23 settembre.

A stabilire la posizione del banner sarà esclusivamente il criterio temporale della prenotazione.

Ogni banner precedentemente indicato potrà essere solo “a rotazione” e potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato, (simbolo del partito di appartenenza). Dovrà essere indicato anche il termine “messaggio elettorale politico a pagamento”. Il committente potrà scegliere se indirizzare il banner ad una pagina descrittiva o verso un link e/o portale esterno.

Si accettano solo forme di pagamento anticipato.

