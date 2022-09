Elezioni: Pd sardo rischia di cedere seggio a Verdi-Sinistra - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - Potrebbe esserci un sorpasso dell'ultimo minuto all'interno della coalizione del centrosinistra in Sardegna: la candidata dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesca Ghirra, per via del complicato calcolo dei resti a livello nazionale, prenderebbe il posto alla Camera dell'uscente del Pd Romina Mura, seconda nel listino bloccato.

L'aggiornamento, che sarà confermato dall'ufficialità dei dati da parte del ministero dell'Interno, modifica di poco la conformazione della pattuglia dei 16 parlamentari sardi eletti nell'Isola per il nuovo Parlamento da 600 scranni.

Non si tratta, però, della sola novità: la vice presidente M5s Alessandra Todde non sarebbe stata eletta nella circoscrizione Lombardia 2, dove era stata candidata da Conte oltre il primo posto nel listino dell'Isola. Questo significa che non ci sarà nessuna opzione per la vice ministra uscente al Mise e quindi per la terza del listino Susanna Cherchi nessun biglietto per Roma.

Sembra, invece, andare verso una riconferma il deputato uscente di Forza Italia Pietro Pittalis: l'azzurro manterrebbe il suo posto a Montecitorio mentre resterebbe fuori l'esponente della Lega Lina Lunesu. (ANSA).



