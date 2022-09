Elezioni: Orlando, Jobs Act non ha funzionato - Sardegna

Salario minimo, sgravi contributivi ma anche superamento delle forme di precarietà.

Queste le ricette per rilanciare il lavoro secondo il ministro Andrea Orlando, oggi a Cagliari per un incontro elettorale organizzato dal Pd nella sede regionale del partito in via Emilia. In particolare, ha sottolineato, "oggi bisogna ripensare il meccanismo che spinge (o meglio non spinge) verso la stabilizzazione dei lavoratori". Secondo Orlando "il Jobs Act non ha funzionato su questo fronte anche perché nel frattempo sono cambiate molte cose. Occorre incentivare di più le stabilizzazioni anche eliminando alcune forme contrattuali che non sono compatibili con un'idea di investimento sul capitale umano".

Il ministro si è ricollegato a ciò che non si è riusciti ancora a fare a causa della caduta anticipata del Governo Draghi: "Avevamo a portata di mano la possibilità di discutere quattro questioni di grande importanza: quella del taglio del cuneo fiscale che si può fare solo con la legge di Bilancio, quella del salario minimo, quella del superamento strutturale della Fornero, infine iniziare a riflettere sull'inversione di una politica susseguita nel tempo di una precarizzazione del lavoro"



Fonte: Ansa Sardegna