(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - L'elezione del senatore uscente Ettore Licheri in Toscana e quella quasi certa delle vice ministra al Mise Alessandra Todde a Milano, liberano il posto in Sardegna ai secondi nei listini del M5s sul proporzionale per il Senato e la Camera.

A Palazzo Madama, dunque, approderà l'ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri, mentre a Montecitorio andrà il senatore uscente Emiliano Fenu.

La tripla candidatura alla Camera della deputata uscente di Fdi, Paola Frassinetti - sull'uninominale di Monza, sul proporzionale in Brianza e sul proporzionale in Sardegna dietro Salvatore Deidda - consentirà l'ingresso a Montecitorio di Francesco Mura, capogruppo di Fdi in Consiglio regionale. Frassinetti è infatti risultata vincitrice a Monza e per legge il seggio scatta prima sull'uninominale.

Per la stessa ragione, la coordinatrice regionale di FdI e capolista al proporzionale del Senato Antonella Zedda, libera il posto sul proporzionale al secondo in lista Giovannino Satta perché eletta nel collegio uninominale del Senato sud Sardegna.

(ANSA).



