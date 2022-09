DI ANDREA FRIGO

Giorgia Meloni e il centrodestra vincono anche in Sardegna, ma è boom del Movimento 5 Stelle che - a scrutinio quasi ultimato - sfiora il 22% ed è il secondo partito nell'Isola dopo Fratelli d'Italia. Crolla l'affluenza, al 53,1% (-12%): in pratica un sardo su due non è andato a votare. La coalizione di centrodestra, che in Sardegna governa col presidente Christian Solinas (Lega-Psd'Az), ottiene il 40,5%, mentre il centrosinistra si ferma poco sotto il 27%. I 5 Stelle sfondano il tetto del 20%, conquistando il 21,8%. Il Terzo polo non raggiunge il 5%, fermandosi a 4,6.

Tra i singoli partiti, FdI conquista il 23,6%, il M5s il 21,8% mentre il Pd si attesta sul 18,6%. Forza Italia supera l'8,5% ma scende la Lega (che alle regionali aveva fatto registrare un vero e proprio exploit) con il 6,2%. La Sardegna porterà a Roma 16 parlamentari, nove in meno rispetto ai 25 dell'ultima legislatura. Tra le sfide principali, a Cagliari per la Camera il deputato uscente Ugo Cappellacci (centrodestra), ex presidente della Regione Sardegna, conquista il 38% contro il 29% di Andrea Frailis (centrosinistra), deputato uscente del Pd.

Nel collegio Sassari-Olbia il centrodestra vince con il consigliere regionale della Lega, Dario Giagoni, che ottiene il 41,1%, mentre la costituzionalista Carla Bassu (centrosinistra) si ferma al 27,3% e il senatore uscente del M5s Mario Perantoni al 21,9%. Al Senato, nel nord Sardegna l'ex presidente del Senato Marcello Pera (centrodestra) conquista il 41,3% mentre deputato uscente Gavino Manca (centrosinistra) ottiene il 26,9% e Marcello Cherchi per il M5s il 21,9%.

Nel sud Sardegna sfida tutta al femminile: la coordinatrice regionale di FdI, Antonella Zedda per il centrodestra vince con quasi il 40%, mentre l'ex Rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo (centrosinistra) prende il 27,3%; quasi il 22% per la sindaca di Assemini Sabrina Licheri per i 5 Stelle, sotto il 5% l'ex assessora comunale di Cagliari Claudia Medda (Terzo Polo).

GIA' ELETTI 13 PARLAMENTARI - Cresce l'attesa per il dato finale che consentirà, sulla base del riequilibrio nazionale, di completare il quadro dei sedici parlamentari eletti in Sardegna. Sinora c'è certezza solo su tredici nomi. Approderanno al Senato, Marcello Pera (FdI), Antonella Zedda (FdI), Giovannino Satta (FdI), Marco Meloni (Pd) e Sabrina Licheri (M5s). Alla Camera i quattro vincitori dei quattro collegi, e cioè Dario Giagoni (Lega), Barbara Polo (FdI), Gianni Lampis (FdI), Ugo Cappellacci (Forza Italia). Dei sette provenienti dal proporzionale per la Camera, sono sicuri Salvatore Deidda (FdI), Francesco Mura (FdI), Silvio Lai (Pd) e Emiliano Fenu (M5s).

Ancora da definire l'appartenenza degli ultimi tre seggi. L'attesa riguarda la capolista a Montecitorio della Lega Lina Lunesu, il capolista di Forza Italia Pietro Pittalis, la seconda in lista del Pd Romina Mura, la capolista dell'Alleanza Sinistra-Verdi Francesca Ghirra, ma c'è anche la possibilità che uno dei seggi scatti a favore della quarta nella lista FdI Manuela Lai, o per la terza nel listino M5s Susanna Cherchi.