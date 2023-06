Elezioni di Assemini, Niside Muscas ko al Tar: ufficiale il ballottaggio tra Puddu e Corrias

Niside Muscas ko al Tar. E ora è ufficiale al ballottaggio sarà sfida stra Mario Puddu e Diego Corrias. Il ricorso della candidata del centrodestra era nato dopo le operazioni relative al primo turno elettorale del 28 e 29 maggio 2023, quando Diego Corrias prese 3 mila 211 voti, Mario Puddu 3 mila 896 e Niside Muscas voti 3 mila 202. Sono state individuate 21 schede elettorali ricondotte sotto la voce “voti contestati e non assegnati” e 309 schede qualificate come “nulle”.

All’esito delle operazioni di spoglio venivano, pertanto, ammessi al ballottaggio Puddu e Corrias. Muscas aveva proposto quattro motivi di ricorso evidenziando in sintesi che non le sarebbero state attribuite, nelle varie sezioni, 22 preferenze e che, al contrario, a Corrias sarebbero state indebitamente riconosciute, nella sezione 9, cinque preferenze.

Sempre la candidata del centrodestra ha messo in evidenza che nella sezione elettorale 21 ben 17 schede, oggetto di contestazione, non sarebbero state conteggiate nel computo totale dei voti assegnati a favore della ricorrente.

Tale mancata attribuzione sarebbe scaturita “dalla rilevata presenza di segni grafici che, tuttavia, non potevano ritenersi preordinati a consentire il riconoscimento dell’elettore né si palesavano idonei a far insorgere dubbi in merito alla volontà di questo rispetto al voto espresso”.

I giudici amministrativi hanno però dichiarato il ricorso inammissibile. E ora è ufficiale la sfida tra Puddu e Corrias.