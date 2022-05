Terralba

Diffuso un documento con sette punti sui quali sviluppare un dibattito in vista del voto alle urne

“Contribuire a sviluppare un dibattito e un confronto di idee sulla visione di paese che ognuno ha diritto di esprimere”: è lo scopo che muove il Comitato Madiba Coscienza Civile di Terralba ad avviare un dibattito pubblico all’interno della comunità, in vista delle prossime elezioni del 12 giugno.

A dare lo stimolo iniziale è proprio l’associazione, guidata Simona Atzei, che ha diffuso un documento con sette priorità.

“Ci preme in particolare affrontare alcuni temi che riteniamo rivestano un carattere fondamentale per la partecipazione attiva dei nostri concittadini alla vita politica del paese”, si legge nel documento. “A voi cittadini la parola”.

Di seguito i temi proposti col documento diffuso oggi dal Comitato Madiba Coscienza Civile di Terralba

Diritto all’accessibilità. Progettare e realizzare nuove strutture secondo una cultura di piena accessibilità e di Universal design, ambienti, prodotti, strumenti, sistemi di comunicazione e tecnologici. Nell’epoca moderna in cui viviamo è necessario mettere al primo posto l’inclusione sociale senza fare differenze e permettendo la piena accessibilità alla maggior parte delle persone: gli enti e i professionisti che si occupano di progettazione di spazi, di servizi, di sistemi tecnologici e di comunicazione devono orientare la loro ricerca, i loro progetti e i loro interventi verso la risoluzione di determinati problemi, creando soluzioni che siano alla portata di tutti. Se si cambia la cultura e si pensa ad una accessibilità e sviluppo di soluzioni che offrano una completa fruibilità ad un ampio spettro di individui, compresi anziani, bambini e persone con disabilità o con abilità diverse., si supera l’attuale logica discriminatoria e stigmatizzazione dell’adattamento a posteriori e della fruibilità ritardata.

Diritto al protagonismo attivo dei giovani. I ragazzi si trovano ormai in una situazione di marginalità. I due anni di pandemia li ha resi ancora più fragili e isolati e oggi, più di ieri, hanno bisogno di percorsi di emancipazione e inclusione sociale, di protagonismo attivo con l’ aiuto e il supporto di adulti che sappiano coglierne i cambiamenti e i nuovi bisogni, costruendo una relazione basata su ascolto, fiducia, sospensione del giudizio, dialogo e presenza costante.

Diritto alla sostenibilità ambientale. Le aree verdi rappresentano un pilastro fondamentale della sostenibilità urbana. La tutela e la valorizzazione del patrimonio verde cittadino, sia pubblico che privato, assumono un significato non solo meramente estetico, ma anche funzioni ambientali fondamentali. Alla luce di questo un’amministrazione locale consapevole dovrebbe rivedere i propri progetti di pianificazione territoriale impegnandosi a realizzare parchi urbani nel centro abitato o in prossimità, più aiuole, più viali alberati e più aree spartitraffico piantumate.

Diritto alla partecipazione. Le molteplici realtà associative culturali, sociali e ricreative necessitano sempre più di luoghi in cui incontrarsi, confrontarsi e progettare le proprie attività. L’attivazione delle più svariate Consulte permetterebbe alle tante energie in campo di poter iniziare un percorso collaborativo in tal senso.

Diritto alla salute. E’ di fondamentale importanza poter conoscere che azioni intraprendere per presidiare in maniera forte e costante il tema della sanità e del diritto alla salute nel nostro paese, memori della grave crisi che attraversiamo in questo ambito e della continua sottrazione di servizi che si riverberano in maniera ancora più impattante nelle fasce più deboli ed emarginate della nostra popolazione. Riteniamo debba essere implementata ulteriormente la coesione all’interno dell’Unione dei Comuni per affrontare con maggior forza la vertenza, ribaltando l’ordine gestionale da parte degli Uffici Regionali, che da tempo hanno dimenticato il principio di sussidiarietà verso i piccoli centri.

Economia partecipata. Sarebbe auspicabile la creazione di una rete tra le realtà economiche del territorio con lo scopo di migliorarne il funzionamento, nell’ottica di una programmazione pluriennale orientata alla formazione di sistemi che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione reciproca di soluzioni e tecnologie in genere, con il fine ultimo di tutelarne la forza nel mercato.

Diritto alla trasparenza. Al fine di stimolare la più ampia conoscenza della vita pubblica e amministrativa terralbese, con i suoi iter e i suoi programmi, finalizzata alla più ampia partecipazione possibile da parte dei cittadini alla stessa, crediamo sia arrivato il momento della creazione di una pagina social Istituzionale, per raggiungere quanti più segmenti della popolazione possibile, non limitandosi alle canoniche note stampa o alle pubblicazioni all’Albo Pretorio, magari prevedendo un aggiornamento costante e ben pianificato delle comunicazioni sull’attività amministrativa da veicolare alla cittadina. Riteniamo che il recepimento di notizie di questo tipo, da parte dei terralbesi, possa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli e partecipativi alla vita della nostra Comunità.

Giovedì, 26 maggio 2022