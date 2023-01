Cabras

Documento appello da Atao, Adina e Movimento Mont’e Prama

Dall’Unione delle Associazione di Cabras riceviamo e pubblichiamo

L’unione delle associazioni presenti e operanti a Cabras, che da alcuni mesi hanno deciso, fatta salva l’autonomia di ciascuna di esse, di operare di concerto su alcuni temi e problemi di rilevante interesse per la nostra comunità, ritiene opportuno, oltreché moralmente doveroso, intervenire pubblicamente in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Ci rivolgiamo ai cittadini di Cabras e di Solanas, nonché ai partiti politici che pensano di scendere in campo in occasione della tornata elettorale per sottolineare la grande e decisiva importanza dell’evento per il futuro del nostro paese. Nella storia e nelle condizioni di esso ci possono essere momenti emergenziali in cui è indispensabile ammainare le bandiere dei partiti e issare quella del paese e dei suoi vitali problemi e interessi.

La prossima tornata elettorale ha carattere di emergenza per il futuro sviluppo di Cabras. Le associazioni che lanciano questo appello sono le stesse che nel 2018 sostenevano e promossero il sindaco Andrea Abis, fiduciose nel suo “progetto comune” che poneva al centro di esso la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni del volontariato. Promesse non mantenute e fiducia tradita sono in sintesi il rendiconto finale dell’amministrazione Abis. Il punto di riferimento a cui ci ricolleghiamo per esprimere la nostra valutazione negativa sull’operato di essa è il programma presentato alle elezioni del giugno del 2018.

Ciò che colpisce e sconcerta è l’abisso che corre tra le cose promesse in esso e il risultato finale. In particolare sottolineiamo la scarsa cura dedicata a quattro punti fondamentali del suddetto programma:

Gli strumenti urbanistici, elementi indispensabili allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio: nonostante le sbandierate promesse elettorali anche questo mandato amministrativo si chiude senza l’approvazione di tutti gli strumenti urbanistici necessari. Il Piano Urbanistico Comunale, i Piani Particolareggiati, il Piano di Utilizzo dei Litorali, che pure costituiscono la premessa indispensabile per la crescita dell’economia e della società locale, per il pieno recupero del patrimonio storico e architettonico di Cabras, sono stati colpevolmente trascurati da un’amministrazione comunale incapace di mantenere le promesse e anche di rispettare il proprio programma elettorale;

La tutela e la promozione del territorio: niente si è fatto per il recupero di Seu, per la tutela del nostro territorio, o per “i circuiti naturalistici”, o per il decollo di qualche iniziativa legata alle zone umide di cui è estremamente ricco il nostro territorio;

Riguardo al decoro e alla presentabilità del paese, la situazione reale denuncia l’assenza di un lucido piano organico: tante vie principali del paese sono ancora piene di costruzioni fatiscenti e mancano della presenza del verde. La cura del verde urbano e periferico è quasi inesistente, come più volte segnalato. Nel corso di quasi un intero mandato amministrativo l’Amministrazione Comunale, salvo l’intervento realizzato nella piazza centrale, costosissimo e criticabile dal punto di vista botanico, non ha messo a dimora un albero, pur avendo a disposizione da decenni aree destinate al verde, puntualmente abbandonate e facile ricettacolo di rifiuti;

Così come l’Amministrazione Abis ha mancato totalmente l’obiettivo di dare un po’ d’ossigeno al morente senso della comunità, tema di primaria importanza per realizzare una vera rivoluzione culturale capace di segnare una svolta decisiva per Cabras. Il modo autoritario di amministrare del sindaco Abis, privo della cultura dell’ascolto, dell’umiltà della partecipazione, ha creato seri danni allo sviluppo del senso della comunità. Chiuso nel suo cerchio magico ha ostentato saccenteria, presunzione e megalomania, chiuso al dialogo e al confronto con chi non la pensa come lui.

Il sindaco Abis ha già fatto sapere pubblicamente che si presenterà per un secondo mandato, sicuro di vincere, puntando sulle divisioni dei suoi avversari. Un’ipotesi che comporterebbe, per Cabras, altri cinque anni di amministrazione monocratica, un altro mandato elettorale oligarchico, con l’esclusione dei cittadini e delle rappresentanze sociali dalla formazione delle decisioni.

Per scongiurare ciò l’unione delle associazioni ritiene che esista un solo modo, cioè contrapporre alla lista del sindaco uscente una lista civica con tutti gli oppositori, uniti su un programma di svolta per Cabras e Solanas, con personaggi nuovi di spiccata onestà e liberi da possibili conflitti di interesse. Presentarsi divisi alle prossime elezioni con l’attuale legge elettorale antidemocratica, significa assumersi la responsabilità di spianare la strada alla vittoria del sindaco Abis per la seconda volta, per un secondo mandato monocratico. Ciò potrà essere sicuramente evitato contrapponendo all’amministrazione uscente un’unica lista, per la svolta del nostro paese, che poggi su un programma che abbia una visione chiara della nostra comunità per far decollare una buona volta le enormi potenzialità di sviluppo del nostro Comune, che si proponga, come segno concreto della partecipazione di tutti, di istituzionalizzare l’assemblea popolare pubblica per le decisioni più importati della comunità e la costituzione delle commissioni consultive aperte ai cittadini responsabili e portatori di competenze.

L’unione delle associazioni tiene a precisare che non sostiene vicende personali ma persegue l’esclusivo interesse sociale. Per queste ragioni elaborerà, nel breve termine, una bozza di programma di largo respiro per Cabras, Solanas e per le borgate. Tale bozza costituirà la base per un dibattito aperto e pubblico con tutte le componenti della nostra comunità, per discuterlo, per integrarlo e sottoscriverlo.

Cabras svegliati e partecipa. No al menefreghismo e all’indifferenza, malattie mortali per la nostra comunità.

I Presidenti

ATAO Dario Cossu

ADINA Ivo Zoccheddu

Movimento Mont’e Prama Salvatore Bellu

Sabato, 7 gennaio 2023