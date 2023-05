Elezioni comunali in provincia di Oristano – Lo spoglio in diretta

Oristano

I risultati da Cabras, Ales, Boroneddu, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villanova Truschedu, Villa Verde

Ore 15.30 – Cala a Cabras l’affluenza alle urne. Alla chiusura dei seggi, questo pomeriggio, si è registrato il 63,49% dei votanti (5063 elettori che sono andati a votare su un totale di 7.974 aventi diritto), contro il 65,13% delle elezioni comunali precedenti. Al voto anche l’ex sindaco Salvatore Zoccheddu, 101 anni. Nelle 9 sezioni elettorali si sta avviando lo spoglio. A Cabras a sfidarsi sono il sindaco uscente Andrea Abis e il consigliere di minoranza Gianni Meli.

Ore 15.20 – Primi dati sull’affluenza nei comuni in provincia di Oristano dove i cittadini sono andati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale. Nel secondo giorno a disposizione per andare a votare, hanno espresso la loro preferenza l’82,76% dei votanti a Boroneddu; il 75,46% a Milis; il 66,48% a Modolo; il 57,49% a Narbolia; 78,28% a Pompu; il 70,97% a Nughedu Santa Vittoria; il 70,27 % a Soddì e il 70,03 a Villanova Truschedu.

Lunedì, 29 maggio 2023