Oristano

Situazione di estrema gravità

A quasi otto ore dall’inizio delle operazioni di spoglio si registrano ancora gravi difficoltà a Oristano dove ieri si è votato per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Neppure un terzo delle sezioni ha completato le procedure, tanto che non si esclude anche un possibile stop e un intervento degli uffici preposti del Tribunale per ultimare il vaglio delle schede.

Una situazione di estrema gravità che sarebbe la conseguenza di molteplici fattori.

Nelle sezioni elettorali sono stati impiegati diversi presidenti al primo incarico. Si sarebbero subito trovati in difficoltà e tali difficoltà sarebbero aumentate col passare delle ore.

Si è appreso, inoltre, che alcuni scrutatori avrebbero lasciato l’incarico.

In diverse sezioni le operazioni di spoglio sono state aperte regolarmente alle 14, ma per alcune ore non si sarebbe proceduto all’attribuzione dei voti in attesa di presunti chiarimenti.

In una sezione elettorale sono dovuti intervenire anche i carabinieri a causa di un forte alterco con rappresentanti di lista.

Già sabato si era registrato un problema molto serio: erano stati corretti tutti i manifesti elettorali, per la mancanza del nome di una candidata.

Lunedì, 13 giugno 2022