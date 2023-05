Elezioni comunali: a Soddì confronto tra la sindaca uscente Greta Pes e l’ex primo cittadino Francesco Mascia

Soddì

I candidati e i programmi delle liste “Uniti per Soddì” e “Rinnovamento e tradizione per Soddì”

Sono due le liste alle amministrative a Soddì. La sindaca uscente Greta Pes, 34 anni, titolare di un’azienda agricola, corre per la riconferma con “Uniti per Soddì”, lo sfidante Francesco Mascia, 57 anni, funzionario al Caip di Abbasanta, già sindaco dal 1995 al 2000 e vicesindaco dal 2013 al 2018, invece, prova a scalzarla con “Rinnovamento e tradizione per Soddì”.

I candidati consiglieri a sostegno di Pes sono Sabrina Carboni, 30 anni; Angelo Domenico Flore, 76 anni, attuale assessore; Graziella Madau, 79 anni; Maria Ausilia Medde, 62 anni; Marco Raffaele Murgia, 38 anni; Luca Piras, 29 anni; Vittoria Piredda, 81 anni; Alessandra Tatti, 37 anni, attuale vicesindaca. I volti nuovi sono Graziella Madau, pensionata, ex segretaria comunale, l’allevatore Marco Raffaele Murgia, la casalinga Maria Ausilia Medde, poi Sabrina Carboni, segretaria in un’azienda di programmazione, e Luca Piras, militare dell’Aeronautica.

Con Mascia, invece, si sono candidati Gianfranco Battelli, 66 anni; Emanuele Cappai, 52 anni, lavora nell’Esercito; Valerio Angelo Cuscusa, 65 anni, consigliere comunale dal 2013 al 2018; Emanuela Flore, 50 anni, consigliera comunale dal 1995 al 2000; Mattia Flore, 31 anni, parrucchiere, ex vicesindaco nell’amministrazione uscente; Lucia Raffaela Frau, 80 anni; Giovanni Marceddu, 35 anni, imprenditore agricolo; Maria Francesca Porta, 79 anni, consigliera comunale dal 1995 al 2000; Cristina Sebis, 51 anni, lavora negli uffici del giudice di pace di Oristano.

I programmi dei due candidati sindaci

“Il nostro”, ha dichiarato la candidata Greta Pes, “è un programma che tratta argomenti importanti come la salute, il sociale, l’urbanistica, i lavori pubblici, il turismo e l’agricoltura. Gli ultimi sono stati anni difficili, ci stiamo rimettendo in gioco perché vogliamo portare avanti quello che di buono abbiamo fatto”.

“È importante che a Soddì venga realizzato un centro di aggregazione”, ha aggiunto la sindaca uscente, “qui le persone potrebbero condividere insieme alcuni momenti della giornata, anziché passare tutti i pomeriggi da soli a casa con la tv accesa. Siamo intenzionati a proporre laboratori per anziani e bambini”.

In agenda anche la manutenzione delle strade. “Penso in particolare ad alcune strade rurali che hanno necessità di interventi importanti”, ha spiegato Pes. “E poi dovremo cercare di attrarre nuovi residenti. Tra le iniziative che abbiamo in mente c’è per esempio la vendita, anche tramite bandi, di una decina di lotti edificabili”.

Qui il programma completo della lista “Uniti per Soddì – Greta Pes Sindaca”

Da sempre un uomo legato alla sinistra, propone però una lista totalmente civica Francesco Mascia. “Negli ultimi cinque anni c’è stato scollamento”, ha detto il candidato sindaco, “certamente ha inciso anche il Covid-19. Vedo tanta indifferenza, questo mi ha spinto a trovare nuove motivazioni. Insieme a me avrò anche alcuni giovani: costruiremo qualcosa di importante per il futuro”.

“Non possiamo correre il rischio di perdere l’identità”, ha proseguito il candidato sindaco, “per questa ragione vogliamo legare le persone al territorio. È nostra intenzione promuovere un turismo ecosostenibile e legato all’agricoltura. E contiamo di sfruttare il lago Omodeo, è una risorsa preziosa. Inoltre, vogliamo favorire chi vuole investire sul turismo: possiamo farlo con la formazione, prevedendo agevolazioni per la costituzione di nuove imprese e anche con un portale comunale che sia in grado di far conoscere il territorio e offrire un collegamento tra attività e turisti”.

Nel programma di Mascia c’è spazio per gli anziani. “Ma non dimentichiamo i giovani”, ha ribadito. “Conto anche di proseguire l’efficientamento energetico, un’opera iniziata quando ero vicesindaco. Mi piace pensare, poi, alla creazione di una comunità energetica”.

Infine uno sguardo ai centri vicini. “Da sindaco sarò chiamato a dialogare con le altre amministrazioni comunali”, ha concluso Mascia, “proporrò di valutare un’eventuale futura fusione dei comuni, garantendo l’autonomia grazie alle municipalità”.

Qui il programma completo della lista “Rinnovamento e tradizione per Soddì – Francesco Mascia Sindaco”

Anche a Soddì si voterà domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15.

In provincia di Oristano i centri chiamati al rinnovo dei consigli comunali sono in totale 12. Oltre a Soddì, urne aperte ad Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Villa Verde e Villanova Truschedu.

Giovedì, 25 maggio 2023