La situazione, ugualmente, vira in positivo a Gonnoscodina . Anche qui è un ex sindaco a farsi avanti, Luciano Frau, area Pd. In paese si è lavorato per un accordo unitario tra diverse componenti politiche locali e sembra che questo lavoro stia dando i suoi frutti.

A Seneghe il commissario c’è da quasi due anni. Già sono falliti altri tentativi e sono saltate tornate elettorali, dopo l’uscita dal municipio dell’ex sindaco Gianni Oggianu. Stavolta, però, una lista è pronta a scendere in campo. A guidarla Albina Mereu, ex assessore, insegnante. Tra oggi e domani la presentazione agli uffici del Comune.

Si lavora sino all’ultimo per cercare i candidati disposti ad assumersi l’onere di entrare nella nuova amministrazione. In quattro Comuni della provincia di Oristano si vuole restituire un governo democraticamente eletto, dopo la gestione commissariale.

Fonte: Link Oristano

