Elezioni: chiude c.destra sardo, FdI candida Marcello Pera - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - Il centrodestra ha chiuso il cerchio nei sei collegi uninominali della Sardegna. Per la Camera, a Cagliari Città Metropolitana correrà Ugo Cappellacci (Forza Italia), Sassari-Olbia è in quota Lega con Dario Giagoni.

Fratelli d'Italia ha indicato i nomi per gli altri quattro: l'ex presidente del Senato Marcello Pera nel collegio senatoriale del Nord Sardegna, la coordinatrice regionale del partito Antonella Zedda in quello del Sud Sardegna, la vicesindaca di Ozieri Barbara Polo nel collegio Nuoro-Oristano per la Camera, l'assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis nel collegio Sulcis-Medio Campidano per la Camera.

Entro stanotte dovrebbero essere note anche le candidature di FdI sul proporzionale per Camera e Senato. Nelle liste - si apprende da fonti del partito - non saranno presenti nomi slegati da Fratelli d'Italia. Verrebbe meno, dunque, l'ipotesi di un accordo Fdi-Riformatori che avrebbe portato a una candidatura di Michele Cossa.

Si è chiusa, intanto, la prima giornata dedicata alla presentazione delle liste. Sette in tutto quelle portate nella cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari: Gilet arancioni, Unione popolare di De Magistris, Alleanza Verdi-Sinistra, partito animalista Ucdl 10 volte meglio, M5s, Italexit, Italia sovrana e popolare. (ANSA).



