Elezioni, centrodestra e Fratelli d’Italia ko a Cagliari: siluro per la giunta Truzzu

Il centrodestra e Fratelli d’Italia volano ovunque e travolgono gli avversari. Ma non a Cagliari dove il centrosinistra, su 173 sezioni cittadine, nell’ambito della sfida per il collegio uninominale del Senato tra Maria del Zompo e Antonella Zedda (che nel complesso della città metropolitana ha vinto nettamente conquistando il seggio a palazzo Madama) è sopra gli avversari di quasi due punti. E Fdi è stato superato dal Pd. Un campanello d’allarme per il sindaco Paolo Truzzu, proprio questi giorni impegnato in un braccio di ferro con una parte della propria maggioranza e che ora spera nel prossimo governo amico della Meloni per giocarsi la riconferma nella primavera del 2024.

I dati parlano di un centrosinistra che conquista il 35, 02 %. Primo partito il Pd (23, 31 %), poi Verdi-Sinistra Italiana (6, 8%), + Europa (2, 98%) e Impegno Civico (0, 52%).

Il centrodestra si ferma al 33, 43 %: primo Fratelli d’Italia (21, 12 %), poi Forza Italia (6, 65 %) e a ruota Lega (4, 66%), Noi moderati (1, 07%). Buono il risultato del Movimento 5 Stelle (18, 07 %) e Azione-Italia Viva (6, 97 %).

“Un risultato che non mi sorprende più di tanto”, dichiara Pierluigi Mannino, Fdi, “l’avevo messo in conto perché, a causa di spiacevoli imprevisti, non si è riusciti a soddisfare le aspettative create in campagna elettorale ma siamo sempre in tempo per farlo. E questo risultato non può che essere il giusto stimolo per farlo”