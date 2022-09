Elezioni: alle 19 in Sardegna affluenza 40,9%, in netto calo - Sardegna

Affluenza ancora in calo nell'Isola per il rinnovo del Parlamento.

Alle ore 19 ha votato il 40,9% degli aventi diritto, rispetto al 52,4 % delle precedenti elezioni.

L'affluenza è stata del 44% nella città metropolitana di Cagliari, 41,1 % in provincia di Sassari, 38% in provincia di Nuoro, 38,6 % in provincia di Oristano e del 39,7 % nel sud Sardegna.

Si vota solo oggi, sino alle 23. Poi inizierà lo spoglio delle schede.



Fonte: Ansa Sardegna